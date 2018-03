Van kerk tot poptempel: een halve eeuw Paradiso

Vandaag is het officiële jubileum, de avond staat in het teken van de hiphop. "Bij vijftig jaar Paradiso wordt er natuurlijk heel veel teruggekeken naar legendarische optredens van Nirvana, Iggy Pop, Bowie en Prince, maar als Paradiso willen we ook juist vooruitkijken", legt Max van Bossé uit. Ze is programmeur bij Paradiso en houdt zich vooral bezig met hiphop en R&B.

"Kijk maar naar de hitlijsten, hiphop is de nieuwe pop. Maar er is ook een andere kant: hiphop als de nieuwe punk. Inclusief moshpits. Ray Fuego bijvoorbeeld, hij staat vrijdag ook op het podium."

Cypress Hill

Van Bossé kwam als meisje van 13 voor het eerst in Paradiso. "Een concert van Cypress Hill, ook hiphop", vertelt ze. "Ik stond helemaal vooraan, met mijn grote zus. Maar omdat het er in het publiek zo ruig aan toe ging, mocht ik van de bodyguards het concert vanaf het podium bekijken. Toen is de liefde voor Paradiso geplant".