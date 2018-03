'Waarschuwingsetiket voor kanker op koffie gaat mijn verstand te boven'

Het was even schrikken voor de verstokte koffiedrinker toen bekend werd dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat koffiebedrijven waarschuwingsetiketten voor kanker op hun koffieverpakkingen moeten plakken. Volgens de rechter slaagden koffiebedrijven er niet in aan te tonen dat de chemische stoffen die vrijkomen bij het brandproces van koffie onschadelijk zijn. Maar koffie was toch juist gezond?

Vorig jaar bleek uit een grootschalig onderzoek nog dat het drinken van drie kopjes koffie per dag de kans op een langer leven vergroot. En twee jaar geleden haalde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek koffie van de lijst met kankerverwekkende stoffen. Hoe zit dat?

De chemische stof waar het allemaal om draait heet acrylamide. "We weten dat acrylamide ontstaat tijdens het roosteren van koffie bij hoge temperaturen, maar wat de precieze effecten daarvan zijn op de mens is onbekend", zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. "Wel is bekend dat het drinken van koffie bepaalde positieve effecten heeft op het voorkomen van hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes."

Een paar koppen koffie per dag zijn volgens Van der Vossen geen probleem. "Wel adviseren we af te wisselen met thee en water. Veel koffie is met het oog op de hoeveelheid cafeïne ongezond: dat kan voor rusteloosheid, angstgevoelens en slaapproblemen zorgen."