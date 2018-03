Crisis in regering Kosovo na uitzetten 'Gülen'-Turken

De premier van Kosovo, Ramush Haradinaj, heeft zijn minister van Binnenlandse Zaken en de chef van de geheime dienst ontslagen. Dat gebeurde na ophef over de arrestatie van zes Turken die banden zouden hebben met de Turkse Gülen-beweging.

Volgens het Turkse persbureau Anadolu zijn de Turken gisteren na hun aanhouding meteen naar Turkije gebracht. Familieleden en advocaten van de zes mannen zeggen dat ze nog in Kosovo zijn.

Zowel premier Haradinaj als president Thaci heeft de arrestaties veroordeeld. De premier was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de operatie, die werd uitgevoerd in samenwerking met de Turkse inlichtingendiensten.

Turkije grote investeerder

Turkije en Kosovo hebben doorgaans een goede relatie. Turkije is een grote investeerder in Kosovo en is onder meer betrokken bij de bouw van nieuwe snelwegen.

Vijf van de gearresteerde Turken werkten in Kosovo voor scholen die door de Turkse geestelijke Gülen worden gefinancierd. Gülen wordt door Turkije verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep in 2016. De geestelijke, die vroeger een bondgenoot was van president Erdogan, woont in de Verenigde Staten. Hij heeft altijd gezegd dat hij niets met de coup te maken heeft.

De zesde gearresteerde Turk zou als cardioloog in Kosovo hebben gewerkt. Alle zes Turken woonden en werkten al jaren in Kosovo.

Onder druk gezet

Turkije oefende de afgelopen weken druk uit op Kosovo om maatregelen te nemen tegen scholen die door de beweging van Gülen worden gefinancierd, zei een bron in de Kosovaarse regering tegen persbureau Reuters.

Volgens de Turkse regering waren de zes betrokken bij het werven van nieuwe mensen voor het netwerk van Gülen. Ook zouden ze Gülen-aanhangers die Turkije wilden ontvluchten daarbij hebben geholpen.

De Gülen-beweging runde ooit scholen in 160 landen wereldwijd. Na de mislukte coup heeft Turkije bondgenoten onder druk gezet om Gülen-instellingen te sluiten.