Verdachte moord Portugese vriendin van nog een moord verdacht

Hagenaar Gerard P., die wordt verdacht van de moord op de Portugese Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana, wordt verdacht van nog een moord. Dat is naar voren gekomen in het onderzoek naar de gewelddadige dood van zijn vriendin.

De moord was mogelijk in Den Haag of Amsterdam. Het slachtoffer zou een prostituee zijn, schrijft Omroep West.

De 44-jarige Hagenaar zit vast op verdenking van het doden van zijn 48-jarige Portugese vriendin en het laten verdwijnen van haar lichaam vorig jaar augustus.

Haar lichaam werd pas na wekenlang zoeken gevonden in het Starnmeer vlak bij Alkmaar. Het stoffelijk overschot zat in een koffer die was verzwaard met beton. Het slachtoffer was meerdere malen gestoken met een mes in hart en longen.