'Flitsburgemeester' redt installatie raadsleden in Stadskanaal

Dankzij oud-raadslid Gert-Jan Boels kon de installatie van raadsleden in Stadskanaal gisteren doorgaan. Hij werd voor vijftien minuten waarnemend burgemeester. In die tijd liet hij de politici de eed of belofte afleggen.

Stadskanaal heeft geen burgemeester, dus moest er een waarnemer komen. Deze constructie met een "flitsburgemeester" was afgestemd met de provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Daar ging een week nadenken en overleg aan vooraf. De Gemeentewet voorziet namelijk niet in deze situatie. Boels was raadslid in de vorige raad en werd waarnemend burgemeester tussen 19.25 en 19.40 uur. "Het waren vijftien mooie minuten", zegt hij tegen RTV Noord.

Ambtsketting

Hij installeerde raadsnestor Goedhart Borgesius, het langstzittende raadslid, die daarna de ambtsketting en de voorzittershamer van hem overnam en de eed of belofte van de overige politici afnam.

Volgens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is deze constructie uniek.