Veerdienst naar Texel vaart weer na stremming van twee uur

Het paasweekeinde is voor veel toeristen op weg naar Texel een paar uur later begonnen. Door een defect aan de bruginstallatie in Den Helder kon er niet worden geladen of gelost en was de veerdienst van en naar Texel gestremd. Die stremming duurde van een uur of twaalf tot even voor twee uur.

De volgeladen veerboot De Texelstroom moest noodgedwongen op Texel wachten tot de stremming voorbij was. In Den Helder ontstond bij de veerhaven een lange file en de wachttijd liep op tot meer dan een uur.

Vanwege het lange paasweekeinde is het extra druk bij de boot naar Texel. Nadat de stremming was verholpen zette rederij TESO een extra veerboot in om de ontstane opstopping weg te werken. In Den Helder ontstond later ook een file van de veerboot de stad in.