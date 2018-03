Veerboot naar Texel kan niet varen door kapotte brug in Den Helder

Texel is niet bereikbaar doordat de veerboot niet kan varen. Dat komt doordat er sinds het middaguur een storing is aan de bruginstallatie in Den Helder, die ertoe leidt dat er daar niet gelost en geladen kan worden.

De veerboot De Texelstroom is op Texel geladen, maar vaart niet uit. Volgens de rederij TESO kan de storing nog wel even duren en is de wachttijd inmiddels opgelopen tot meer dan een half uur.

In Den Helder staat voor de veerhaven een file die rond 13.00 uur al zes kilometer lang was en snel aangroeit. Vanwege het lange paasweekeinde is het extra druk.