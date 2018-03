Kabinet zet migratieaanpak uiteen in brief aan Tweede Kamer

De migratieaanpak van het kabinet bevat ook een aantal plannen waarvoor samenwerking in Europa minder van belang is. Zo gaat hte taalniveau waaraan inburgeraars in Nederland moeten voldoen iets omhoog. Ook wil het kabinet het asielproces in Nederland opnieuw vormgeven, om sneller op veranderingen in migratiestromen te kunnen reageren.

Het kabinet licht zijn migratieaanpak toe in een brief aan de Tweede Kamer. Die is ondertekend door bewindspersonen van vier ministeries: Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet spreekt daarom van een "integrale benadering" waarin de plannen uit het regeerakkoord met elkaar worden verbonden.

De komende periode wordt de aanpak verder uitgewerkt. Ook moet voor sommige plannen nog overeenstemming worden bereikt in bijvoorbeeld Europa en met gemeenten.