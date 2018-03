Erdogan woedend op Frankrijk na bemiddelingsvoorstel over Syrië

De Turkse president Erdogan is woedend op zijn Franse collega Macron. Die wil bemiddelen in het conflict tussen Turkije en Koerdische strijders in het noorden van Syrië, samen met de internationale gemeenschap. Welke vorm die bemiddeling moet krijgen, is niet duidelijk.

Volgens Erdogan kiest Frankrijk voor een volstrekt verkeerde benadering van het conflict in Syrië. Hij zei te hopen dat Frankrijk Turkije niet om hulp zal vragen als terroristen het land overspoelen als gevolg van het Franse beleid.

Erdogan zei verder dat zijn strijdkrachten in het noorden van Syrië nieuwe operaties zijn begonnen om het gebied "te zuiveren" van militanten. Mogelijk gaan ze daarbij ook de Iraakse grens over.

De Turkse president benadrukte dat het niet zijn bedoeling is om militairen van bevriende landen kwaad te berokkenen. Maar hij zal niet toestaan dat militanten zich in het strijdgebied vrij kunnen bewegen.

Meer militaire steun

President Macron sprak gisteren in Parijs met een delegatie van de Syrische Democratische Krachten. De Koerdische YPG maakt deel uit van deze beweging en Turkije beschouwt de YPG als een terreurorganisatie die banden heeft met de PKK.

Na het overleg zeiden de Koerdische vertegenwoordigers dat Frankrijk heeft beloofd de militaire steun aan de Koerden op te voeren. Maar het kantoor van de president wilde daar niets over zeggen.

Macron heeft de Koerden wel bedankt voor hun "bepalende rol" in de strijd tegen Islamitische Staat en voor de offers die ze hebben gebracht.

Om de strijd aan te binden met IS hebben Frankrijk en ook de Verenigde Staten de beweging voorzien van wapens.