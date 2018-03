Doodstraf voor Chinese 'Jack the Ripper'

De Chinese 'Jack The Ripper' is veroordeeld tot de doodstraf voor het verkrachten en vermoorden van 11 vrouwen en meisjes tussen 1988 en 2002. Zijn jongste slachtoffer was acht jaar oud.

De 54-jarige Gao Chengyong wordt in China ook wel 'Jack the Ripper' genoemd, een verwijzing naar de Britse seriemoordenaar die in de negentiende eeuw op gruwelijke wijze prostituees verminkte en vermoordde. Ook Gao maakte op een gruwelijke manier een einde aan het leven van zijn slachtoffers: bij sommige slachtoffers sneed hij de keel door, of verwijderde hij organen.

Gao werd in augustus 2016 opgepakt in zijn eigen supermarkt. De politie kwam hem op het spoor toen zijn oom dna moest afstaan aan de politie voor een ander misdrijf. Daarmee kwam een einde aan een zoektocht die 28 jaar duurde.