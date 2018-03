Duizenden Palestijnen protesteren bij grens met Israël

Duizenden Palestijnen in de Gazastrook zijn naar de grens met Israël gekomen om te protesteren. Ze hebben zich verzameld voor de 'Mars van de Terugkeer', een protest georganiseerd door de radicaal-islamitische Hamas-beweging dat weken moet gaan duren.

"De organisatoren zeggen: we willen terug kunnen keren naar ons land, waar we uit zijn gezet", zei correspondent Arlene Gelderblom in het NOS Radio 1 Journaal. Dat doen ze met een mars, maar ook met tentenkampen. Op vijf plekken langs de grens hebben Palestijnse demonstranten tientallen tenten opgezet, die tot 14 mei moeten blijven staan. Dan viert Israël zijn zeventigste verjaardag.

"Palestijnen hebben altijd gezegd dat ze het recht hebben om terug te keren", zegt Gelderblom. "Niet alleen de mensen die uit Israël zijn gevlucht, maar ook hun nakomelingen. Dat gaat inmiddels om miljoenen mensen."

No-go-zones

De grote vraag is hoe het leger van Israël op het protest gaat reageren. De organisatoren zeggen dat ze willen demonstreren zonder geweld. Gelderblom: "Maar wat gaat het Israëlische leger doen als de Palestijnen te dicht bij de grens komen, in no-go-zones komen of zelfs de grens over willen gaan? Israël heeft al gewaarschuwd harde maatregelen te nemen als Palestijnen Israël binnen willen komen." Zo zet het leger honderd scherpschutters in en is op veel plekken prikkeldaad aangebracht.

Vandaag schoot het leger al een Palestijnse boer dood die te dicht bij het grenshek kwam. Het is niet duidelijk wat de man daar wilde.

Een vraag is ook hoe het groot het protest gaat worden. De organisatie heeft bussen ingezet om mensen naar verzamelpunten in het grensgebied te vervoeren. "Maar we moeten afwachten wie er gehoor aan geven", zegt Gelderblom. "Bovendien heeft Israël busbedrijven gewaarschuwd hier niet aan mee te werken, anders mogen ze Israël niet in."