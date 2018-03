In Kerkrade heeft een hevige brand gewoed in een bedrijfshal vlak bij het Parkstad Limburg Stadion. Het vuur begon in een loods met oldtimers. Dat pand is verloren; een deel van de gevel is bij een explosie eruit geslagen.

De brand ontstond iets voor zessen; de vlammen sloegen snel over naar een tegel- en sanitairzaak. Er kwam veel rook vrij. Vanwege de brand was de Roda JC-ring rond het voetbalstadion een tijd afgesloten, schrijft 1Limburg. De brand is inmiddels onder controle.