Zeventien gewonden door brand in appartementencomplex Leipzig

Door een brand in een appartementencomplex in Leipzig, in het oosten van Duitsland, zijn 17 mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting.

De brand ontstond gisteravond laat in het trappenhuis van het gebouw en breidde zich snel uit. Twee bewoners konden zich alleen redden door naar beneden te springen, zo is te zien op beelden van de krant Bild.

Het appartementencomplex is van binnen volledig verwoest. Dertien mensen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.