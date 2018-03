Wekdienst 30/3: demonstraties in Israël en Paradiso in het museum

En dan nog even dit:

We geven in de supermarkt het meeste geld uit aan het merk Marlboro. Dat blijkt uit de A-merken top 100 van marktonderzoeker IRI die vanochtend is gepubliceerd in Foodmagazine. De grote merken zagen hun omzet vorig jaar met ruim 2,5 procent stijgen in vergelijking met 2016. Dat komt onder meer door de opklimmende economie.

Dat een tabaksmerk de lijst aanvoert is volgens de onderzoekers niet zo vreemd. Sigaretten zijn duur en de prijzen stijgen alleen maar verder. Andere merken die het goed deden waren Coca-Cola, Heineken en Unox. Toetjes verliezen daarentegen flink terrein, vertelt Sjanny van Beekveld van IRI: