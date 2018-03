We kopen in de supermarkt weer meer A-merken, prijs minder belangrijk

Het gaat al langer weer goed met de economie en dat is ter merken aan het koopgedrag in supermarkten. Consumenten kopen meer A-merken. De 100 grootste merken zagen hun omzet afgelopen jaar stijgen met ruim 2,5 procent Dat is de grootste groei in bijna tien jaar, blijkt uit de top 100 van marktonderzoeker IRI die vanochtend is gepubliceerd in Foodmagazine.

Daarmee pakten de grote merken weer wat terrein terug van de huismerken van supermarkten als AH, Jumbo en Plus, die in de crisisjaren juist aan de winnende hand waren. Huismerken zijn soms wel 20 tot 30 procent goedkoper.

Sigaretten

Het merk waar in de supermarkt vorig jaar het meeste geld aan werd uitgegeven, is Marlboro: 455 miljoen euro. Coca-Cola is op grote afstand tweede met 300 miljoen euro omzet.

"Ook andere tabaksmerken groeiden. Dat heeft vooral te maken met prijsstijgingen en accijnzen", zegt Sjanny van Beekveld van IRI. "Maar ook kopen steeds meer mensen hun rookwaren in de supermarkt door de ruimere openingstijden. En er zijn natuurlijk minder tabakszaken. Daardoor zie je die verschuiving."

Grootste stijger in de top 10 is Lay's. Het chipsmerk heeft een aantal producten nieuw leven ingeblazen en dat heeft tot een omzetstijging van meer dan 24 procent geleid.

Toetje

Opvallende zakker in de top 10 is Douwe Egberts (DE). Dat lijkt overigens spannender dan het is. Senseo en L'Or, tot 2017 vallend onder DE, zijn nu opzichzelfstaande merken geworden. Senseo komt hierdoor binnen op 39, maar DE - ooit zelfs de trotse nummer 1 - zakt nu van 2 naar 8.

Een ander merk dat klappen krijgt, is toetjesfabrikant Mona. Het merk van FrieslandCampina stond begin van deze eeuw nog in de top 10, maar is inmiddels gezakt tot nummer 85. Met een daling van 15 plekken. Als het zo doorgaat, verdwijnt dit toetjesmerk binnen enkele jaren uit de Top 100.

Veel suiker

"Niet alleen Mona heeft er last van dat vla en pudding minder worden gekocht. Ook Danoontje, Paula (van Dr. Oetker), Optimel en Melkunie hebben merken dat consumenten vaker zoete toetjes laten staan. Mensen krijgen via de media veel informatie over hoeveel suiker er in producten zit en dat het niet altijd even gezond is", aldus Van Beekveld.