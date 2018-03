Consument voorlopig nog niet af van afgeschafte 'ondergrondse' taks

Afgeschaft

De precariobelasting is vorig jaar juli afgeschaft, maar gemeenten die in februari 2016 al precariobelasting hieven, mogen dat tot 2022 blijven doen. Een aantal gemeenten had die op de valreep ingevoerd. Bedrijven mogen deze belasting pas na twee jaar doorrekenen aan de consument. Huishoudens blijven dus tot 2024 indirect betalen voor deze gemeenteheffing.

"Er zijn zo'n 20 à 30 gemeenten die net voor februari 2016 precariobelasting hadden ingevoerd en daarom voelen huishoudens de stijging nu pas", zegt onderzoekster Corine Houben van Coelo. Zij verwacht dat de rekening voor gas, water en elektra ook volgend jaar weer zal stijgen.

Houben zegt dat sommige gemeenten miljoenen ophalen met deze belasting. Het is volgens haar dan ook afwachten wat ze gaan doen als ze die na 2022 niet meer kunnen heffen. "Als gemeenten niet langzaam gaan afbouwen, krijgen ze straks een gat in de begroting. Veel ruimte hebben gemeenten niet om zo'n gat te vullen. Hoogstwaarschijnlijk verhogen ze dan de ozb die weer door de inwoners wordt betaald", waarschuwt Corine Houben.