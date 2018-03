Datalek MyFitnessPal: gegevens van 150 miljoen gebruikers op straat

De voedings- en fitnessapp MyFitnessPal is getroffen door een datalek. Daardoor zijn gegevens van zo'n 150 miljoen gebruikers op straat komen te liggen. Het zou gaan om gebruikersnamen, e-mailadressen en wachtwoorden. Dat heeft de eigenaar van de app, Under Amour, bekendgemaakt. Ook de website is door het lek getroffen.

Onbekenden kregen vorige maand toegang tot de data, maar Under Amour ontdekte het lek pas deze week. Gevoelige informatie als creditcardgegevens en burgerservicenummers zouden niet zijn buitgemaakt.

Alle gebruikers zijn op de hoogte gebracht via e-mail en berichten in de app. Ze hebben hebben het advies gekregen om hun wachtwoord te wijzigen.

Via de MyFitnessPal-app kunnen gebruikers bijhouden wat ze eten en hoeveel ze bewegen. Under Amour onderzoekt met een beveiligingsbedrijf hoe het lek heeft kunnen ontstaan.