Toelage van prins Laurent ingekort om uniform

Het Belgische parlement heeft ingestemd met het korten op de toelage van prins Laurent. Hij moet dit jaar 15 procent inleveren. Aanleiding is een feestje op de Chinese ambassade waar Laurent zonder toestemming van de regering in militair uniform aanwezig was. Hij was daar tijdens de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger.

De premier besloot daarop een sanctie op te leggen aan Laurent. 93 Kamerleden stemden voor en 23 stemden tegen de intrekking.

45.000 euro

Prins Laurent ontvangt ruim 300.000 euro per jaar. Hij zal dit jaar 15 procent moeten inleveren, omgerekend 45.000 euro.

Vorige week ging een commissie al akkoord met het sanctievoorstel van de regering. Een pleidooi van bijna drie uur van de advocaat van de prins weerhield de commissieleden niet om voor de sanctie te stemmen. Nu heeft de Kamer ook voor gestemd.

Onder vuur

Prins Laurent ligt in België al tijden onder vuur om zijn acties. De Belgische premier Michel had hem begin dit jaar een laatste waarschuwing gegeven.

Eind vorig jaar werd hij ook al op het matje geroepen bij de premier. Laurent werd toen onder meer berispt over een ontmoeting die hij had met de premier van Sri Lanka over duurzame energie. De prins had toestemming voor die ontmoeting moeten vragen.