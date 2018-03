11.000 mensen bij The Passion in Amsterdamse Bijlmer

De achtste editie van The Passion heeft volgens de organisatie zo'n 11.000 mensen getrokken. Het muzikale spektakel werd dit jaar gehouden in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost met als thema 'ik zie jou'.

De productie vertelt het verhaal van het lijden en sterven van Jezus. Acteur en zanger Tommie Christiaan speelde Jezus, zangeres Glennis Grace was Maria. De discipelen Judas en Petrus werden gespeeld door Jeangu Macrooy en rapper Brainpower.

De multiculturele Bijlmer bestaat 50 jaar. The Passion is een van de hoogtepunten van dit jubileum. Via een talentenjacht heeft de organisatie een zangkoor samengesteld van veertig zangers en zangeressen die op een of andere manier een link hebben met de Bijlmer.

Vorig jaar was The Passion in Leeuwarden. Toen waren er zo'n 16.000 mensen bij.