Kikker in Panama overwint schimmelplaag

Na jaren van afwezigheid zijn er weer kikkers in Panama. Tussen 2004 en 2007 stierven de dieren vrijwel uit in het land door een uitbraak van een dodelijke schimmelziekte.

Amerikaanse en Panamese wetenschappers hebben nu ontdekt dat bepaalde soorten weer terugkeren. In het toonaangevende tijdschrift Scienceschrijven zij dat het een opvallende ontdekking is, omdat de schimmel nog steeds aanwezig is in het gebied. Het lijkt er daarom op dat de nieuwe dieren inmiddels minder vatbaar zijn voor de ziekte.

Eerst werd ook gedacht dat de de schimmel wellicht minder sterk was geworden, maar dat bleek niet het geval. Uiteindelijk is de meest voor de hand liggende verklaring dat de huid van de kikkers zich dusdanig heeft ontwikkeld dat ze beter bestand zijn tegen de schimmelziekte.

"Je wordt moedeloos als je jaar in jaar uit langs dezelfde rivier loopt in de hoop de biodiversiteit te zien die je hier ooit kon vinden", zegt bioloog Corinne Richards-Zawacki, die bij het onderzoek betrokken was. "Dus je kan je voorstellen hoe goed het voelt om zulk mooi nieuws te kunnen brengen."

De wetenschappers benadrukken tegelijkertijd dat de kikkerpopulatie in Panama nog lang niet op het oude niveau is en zeggen dat het leefgebied ook een stuk kleiner is dan het was. Maar het begin is er, zeggen ze.

De observaties van de wetenschappers bevestigen het beeld dat al langer leeft onder biologen, dat een diersoort zelden uitsterft door een hevige uitbraak van een ziekte. Door evolutie passen dieren zich aan, waardoor ze beter bestand zijn tegen de ziekte dan hun voorouders.