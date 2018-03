Vaticaan kwaad op journalist: paus zei niet dat hel niet bestaat

Het Vaticaan is kwaad op een Italiaanse journalist die heeft gemeld dat paus Franciscus het bestaan van de hel ontkent. De paus is volgens het Vaticaan verkeerd geciteerd.

De 93-jarige journalist Eugenio Scalfari is een overtuigd atheïst die de paus al vaker heeft ontmoet. In de Italiaanse krant La Repubblica is een stuk van Scalfari gepubliceerd met aan het eind een vraag-en-antwoordgesprek.

Daarin vraagt Scalfari de paus waar 'zondige zielen' na hun dood naartoe gaan en waar ze worden gestraft. De paus zou daarop hebben geantwoord dat ze niet worden gestraft. Mensen die berouw tonen krijgen vergiffenis van God. Maar de zielen van degenen die geen berouw tonen, verdwijnen, zou Franciscus hebben gezegd. "De hel bestaat niet, wat wel bestaat is het verdwijnen van zondige zielen", citeert Scalfari.

Bandrecorder

Het Vaticaan zegt dat er nooit een formeel interview is geweest en dat de paus dit niet zo heeft gezegd.

De juistheid van de citaten van Scalfari hebben al vaker ter discussie gestaan. De journalist komt er zelf trots voor uit dat hij nooit aantekeningen maakt en geen bandrecorders gebruikt bij interviews.