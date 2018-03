Lutz Jacobi is de nieuwe directeur van de Waddenvereniging

Lutz Jacobi wordt de nieuwe directeur van de Waddenvereniging. De PvdA-politica was eerder lid van de Tweede Kamer en werd landelijk bekend door haar poging om partijvoorzitter te worden.

Op 1 mei begint Jacobi aan haar nieuwe baan, meldt Omrop Fryslan.

In haar tijd in de Tweede Kamer kreeg ze al de bijnaam 'Waddenkoningin'. Ze maakte voor elke periode dat ze in de Kamer zat een Waddenpuntenplan met zaken waar volgens haar aandacht voor moest komen. Ze is fel tegenstander van boringen naar gas en zout in de Waddenzee.

'Onvermoeibaar'

"Een onvermoeibare en verbindende strijder voor het wad, los van politieke kleur", zegt voorzitter van de Waddenvereniging Kim van Nieuwaal over de nieuwe directeur. De geboren Friezin Jacobi is nog politiek actief als fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Leeuwarden.