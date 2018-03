Nog een jaar tot de brexit: in Clacton kijken ze er reikhalzend naar uit

De mening van de mannen in de bowls-hal, is die van de meeste pro-brexitstemmers. Het aantal spijtbetuigers is in het hele land minimaal. Al sinds het referendum in juni 2016, toen 52 procent van de Britten voor EU-uittreding koos, schommelen peilingen rond de 50-50. Heel veel Britten zouden bij een nieuw referendum weer dezelfde keuze maken.

Bangmakerij

Een van de oorzaken daarvoor is dat de gevolgen van de brexit tot nu toe relatief meevallen. De koers van het Britse pond kelderde weliswaar flink na het referendum, waardoor de inflatie wat is opgelopen. Maar het pond kruipt langzaam weer omhoog, zeker ten opzichte van de dollar. En hoewel de economische groei naar beneden is bijgesteld, bleef een recessie na het referendum tot nu toe uit.

Toch voorspellen economen dat brexit de Britse economie hoe dan ook hard gaat raken. Uitgelekte berekeningen van de regering lieten zien dat zelfs in het meest gunstige scenario, een zachte brexit, de economie er behoorlijk onder zal lijden.

"Allemaal bangmakerij", bromt Will in de bowls-hal. "We zijn een geweldig land, altijd al geweest. Het zal onze economie echt niet raken. We hebben hier genoeg knappe koppen. Het zal fijn zijn om weer op eigen benen te staan. De wereld is groter dan alleen Europa." Ook anderen wuiven de voorspellingen van experts weg. "Die krijgen alleen maar betaald om negatief nieuws te brengen. Ze moeten eens wat positiever zijn, net als wij."