We delen meer met Facebook en Google dan we denken

Twijfelachtig

In dit geval is dat twijfelachtig. "De vraag is of mensen snappen wat de consequenties zijn", zegt hoogleraar privacyrecht en advocaat Gerrit-Jan Zwenne. "Je zou in een rechtszaal kunnen bepleiten dat dit goed genoeg is, maar ik zou het niet graag op me nemen, ondanks dat ik graag moeilijke zaken doe", aldus de hoogleraar. Die toezichthouders interpreteren de nieuwe Europese privacywet erg strikt, aldus Zwenne. De Autoriteit Persoonsgegevens wil niet op de zaak ingaan.

Ook werden mensen er wel erg nadrukkelijk toe verleid om in te stemmen met het delen van data, zegt Frederik Zuiderveen Borgesius, onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Mensen konden kiezen tussen de functie aanzetten en 'niet nu' aanzetten, waardoor wordt gesuggereerd dat er in feite geen keuze is.

Je kunt je ook afvragen of Facebook niet te ver ging met het opslaan van de gespreksgeschiedenis, zegt de onderzoeker. "Om te kijken met wie je het meest communiceert, hoef je die echt niet integraal op te slaan", aldus Zuiderveen Borgesius. "Je kunt ook gewoon turven: dat je bijvoorbeeld vijf keer met iemand hebt gebeld. Nu weet Facebook precies wanneer je met iemand hebt gebeld."

Contactpersonen

Inmiddels slaat Facebook de gespreksgeschiedenis niet meer op - dat hebben de ontwikkelaars van Android verhinderd - maar er wordt nog wel gevraagd om je adresboek te uploaden, om zo vrienden te vinden en met ze te kunnen chatten in Facebook Messenger.

Ook daarvoor wordt netjes toestemming gevraagd - maar wederom zetten juristen er vraagtekens bij. "Leuk dat je mijn adresboek uploadt, maar wat doe je er verder mee?", vraagt ict-jurist Engelfriet zich af. Zuiderveen Borgesius merkt op dat de keuze 'uitzetten' niet wordt getoond: je kunt kiezen uit 'OK' en 'Meer informatie'. "Ik denk dat het nog net door de beugel kan, omdat je in de praktijk kunt weigeren om de informatie te delen", zegt hij. Dat kan namelijk door op 'meer informatie' te klikken.

"We houden ons aan de Europese privacywet, wat die meneer ook vindt", reageert Facebook-woordvoerster Tineke Meijerman. Het bedrijf verweert zich door aan te tekenen dat het 'gebruikelijk is bij online-platforms' om je contactpersonen te uploaden. Ook Facebook-dochter WhatsApp en andere chat-apps als Telegram opereren zo. "We krijgen ook geen toegang tot de inhoud van oproepen of sms-berichten", benadrukt het bedrijf.

Gisteren kondigde Facebook duidelijkere en makkelijker te vinden privacy-instellingen aan, omdat het bedrijf zich zegt te realiseren dat die te ingewikkeld waren en te diep verstopt zaten.