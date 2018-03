Stemmen tellen is mensenwerk: na hertelling blijkt uitslag vaak niet exact te kloppen

Ook in Weert moest een lokale partij het onderspit delven. De hele campagne had nieuwkomer Theo Smolenaers, lijsttrekker van Partij voor Weert, zich afgezet tegen de zittende partijen in de raad: "De stad is van de bevolking, niet van de elite in het gemeentehuis van Weert." Uiteindelijk kwam hij zeven stemmen te kort voor een zetel. Volgens het centrale stembureau, onder leiding van burgemeester Heijmans, was hertellen niet nodig omdat er geen enkele aanwijzing was dat er fouten waren gemaakt.

Dinsdagavond deed buitenstaander Smolenaers als inspreker nog een poging bij de gemeenteraad om de zittende partij te overtuigen dat een hertelling verstandig was. Met uitzondering van D66 voelden de zittende partijen daar niets voor. Heijmans benadrukt dat het geen poging was van de andere partijen om Smolenaers buiten de raad te houden.

'Best wel heel boos'

In Blaricum kwam de PvdA twee stemmen te kort voor een zetel in de raad. Ook daar besloot de burgemeester niet te gaan hertellen omdat er geen onrechtmatigheden waren gevonden. Lijsttrekker Daphne Rokebrand is naar eigen zeggen "best wel heel boos".

Als nieuwkomer had ze niet de mogelijkheid om vanuit de gemeenteraad een hertelling aan te vragen. In de gemeenteraad is het daardoor niet besproken. "Ik vind dat er in heel Nederland dezelfde regels moeten gelden. En ik vind het niet eerlijk dat je als nieuwkomer geen spreekrecht hebt in de gemeenteraad."