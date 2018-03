Ook veteranen en buitenlandse gasten kunnen vijf jaar het Binnenhof niet op

Op het Binnenhof kan vanaf september 2020 voor vijf jaar lang geen enkel evenement plaatsvinden. Niet alleen Prinsjesdag, maar ook de Veteranendag moet ergens anders worden georganiseerd wegens de renovatie van de Eerste- en Tweede Kamer en de omliggende gebouwen.

Het was al bekend dat de Ridderzaal onbereikbaar zou worden, maar alle Grafelijke Zalen gaan dicht, heeft staatssecretaris Knops bekendgemaakt. "Het geldt voor alle evenementen, met inbegrip van de Nederlandse Veteranendag en Prinsjesdag", staat in de brief naar de Tweede Kamer.

Gasten

Op het Binnenhof worden vaak officiële buitenlandse gasten ontvangen, zoals staatshoofden en presidenten. Knops gaat alle organisaties informeren dat er tot 31 december 2025 niets gevierd kan worden.