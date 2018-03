Nederlandse kennis moet van Marrakech weer een fietsstad maken

Nederland is een echt fietsland en die kennis willen we als Nederlanders delen. Het fietsproject Pikala probeert met hulp van de ambassade Marokkanen al 2,5 jaar op de fiets te krijgen. Gisteren waren diverse fietsexperts naar Marrakesh gereisd om de belangrijkste dingen over fietsen uit te leggen. Ambassadeur Bonis was ook bij de gelegenheid aanwezig en opende later het nieuwe fietsatelier van Pikala.

Edward Douma, projectmanager van de Dutch Cycling Embassy, was één van de experts die zijn kennis deelde met de autoriteiten van de toeristenstad. "Marrakech is een levendige stad, al je zintuigen worden geprikkeld. Dat merk je ook tijdens het fietsen; je fietst midden in de auto's, uitlaatgassen en je moet uitkijken, want je wordt zo omver gereden door scootertjes", legde hij uit.

Het gaat om drie dingen, zegt Douma: het aanleggen van fietsbanen, mensen enthousiast maken voor fietsen en om de tafel zitten. "Wij kunnen ze in contact brengen met experts die dit de laatste veertig jaar in Nederland hebben gerealiseerd."