Automerk Tesla heeft het moeilijk op de beurs, wie wil nog investeren?

Tesla blijft zakken op de beurs. Gisteren raakte de Amerikaanse automaker al 7,7 procent van zijn waarde kwijt, en vandaag zakte de koers kort na het openen van de beurs al 3 procent dieper in het rood, waarna hij maar een klein beetje opklom. Beleggers zien problemen in het verschiet.

Er lopen verschillende onderzoeken naar dodelijke ongelukken met auto's van het merk, en nu laat kredietbeoordelaar Moody's ook nog eens weten dat het de toekomst van het bedrijf somber inziet. Wat is er aan de hand?

Aan de populariteit onder autokopers ligt het in elk geval niet. Meer dan 400.000 mensen hebben al het nieuwste model, Model 3, besteld. Terwijl de elektrische auto nog nauwelijks beschikbaar is.

Geld verbranden

Dat is gelijk ook een belangrijk pijnpunt voor Tesla. De verkoop van de nieuwe auto laat langer op zich wachten dan gepland. Het streven is nu om eind deze maand 2500 auto's per week te maken. Eerder was dat nog het dubbele.

Ondertussen investeert het bedrijf flink om de productie op te schroeven. Dat betekent dat er meer geld blijft wegvloeien dan er binnenkomt. En dat kan Tesla niet eindeloos volhouden.

Vicieuze cirkel?

Zo schat Moody's dat Tesla binnenkort een paar miljard dollar op zal moeten halen. Een half miljard om het bedrijf gaande te houden en zo'n 1,2 miljard om lopende leningen die komend jaar aflopen te herfinancieren. En wil de fabrikant meer auto's kunnen maken, nog eens 2 miljard om de productiecapaciteit op langere termijn te blijven verhogen.

Maar de vraag is hoe happig beleggers en investeerders nog zijn om hun portemonnee te trekken. De Britse zakenbank Morgan Stanley waarschuwt voor een selffulfilling prophecy: een dalende aandelenkoers kan een verdere daling in de hand werken.

Beleggers en investeerders zullen zich immers laten geruststellen als Tesla bewijst dat het inderdaad meer auto's gaat maken. Maar dat kan waarschijnlijk alleen als het bedrijf meer geld ophaalt bij diezelfde beleggers en investeerders, aldus de zakenbank.

Een lichtpuntje is er wel. Afgelopen zomer moest Tesla ook met de pet rond om de groeiplannen te kunnen financieren. Daarbij moest de fabrikant het vooral hebben van goed vertrouwen, want hij had toen nog maar een handvol Model 3 exemplaren in elkaar gezet.

Toch slaagde Tesla erin binnen enkele dagen om 1,8 miljard dollar binnen te slepen. Dat was 300 miljoen meer dan verwacht.