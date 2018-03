Sarkozy steeds verder in het nauw

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy moet voor de rechter komen op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. Deze zaak komt boven op de verdenking van het illegaal financieren van zijn verkiezingscampagne in 2007.

Deze nieuwe zaak draait om afgeluisterde telefoongesprekken in 2014. In deze gesprekken zou Sarkozy hebben geprobeerd een rechter te beïnvloeden die de financiering van zijn campagne onderzocht. Sarkozy bood rechter Gilbert Azibert een belangrijke functie aan in Monaco, in ruil voor informatie over het gerechtelijk onderzoek.

Ook de rechter in deze kwestie en de advocaat van Sarkozy worden vervolgd.

Kadhafi

Advocaten van Sarkozy hebben direct al laten weten dat ze in beroep gaan tegen het besluit om de oud-president voor de rechter te brengen.

Een week geleden werd Sarkozy, na een paar dagen te zijn verhoord, officieel in staat van beschuldiging gesteld voor het illegaal financieren van zijn verkiezingscampagne in 2007. Hij zou destijds miljoenen hebben aangenomen van de toenmalige Libische dictator Kadhafi.