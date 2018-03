Zwarte Cross voor het eerst uitverkocht in voorverkoop

De Zwarte Cross is voor het eerst in 22 jaar uitverkocht in de voorverkoop. Nog nooit eerder was de belangstelling voor het festival in de Achterhoek zo groot.

Vorig jaar was de Zwarte Cross ook uitverkocht maar dat gebeurde pas tijdens het festival. "Het aantal bezoekers groeit ieder jaar weer", zegt een woordvoerder van de Zwarte Cross. "Ons succes hebben we vooral te danken aan de mond-tot-mondreclame van onze bezoekers."

De start van de voorverkoop begon in november. Binnen enkele uren raakten zowel de campingkaarten als de tickets voor zaterdag en zondag uitverkocht. Sindsdien waren er alleen nog maar dagkaarten beschikbaar voor de vrijdag. De laatste daarvan zijn vandaag verkocht.

De Zwarte Cross verwacht dit jaar meer dan 220.000 bezoekers. Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 juli biedt het festival muziek, theater, motorcross en stunts. Voor de campingbezoekers begint het festival een dag eerder. Meer dan 250 bands en 1000 theaterartiesten treden op bij 33 verschillende podia.

Pas op voor valse kaarten

De woordvoerder van de Zwarte Cross waarschuwt mensen dubieuze ticketaanbieders. "Alleen via TicketSwap is er eventueel nog een kans om veilig kaarten te kopen."

Sommige handelaren verkopen de kaarten via het internet voor ruim het dubbele van de oorspronkelijke prijs. Ook gebeurt het vaak dat verschillende mensen hetzelfde kaartje kopen. "Soms kopen mensen zelfs kaarten die niet eens bestaan. Daar kunnen wij als organisatie niet zoveel aan doen. We proberen daarom zoveel mogelijk mensen hiervoor te waarschuwen."