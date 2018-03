Twee mensen opgepakt voor inrijden op Franse militairen

De Franse politie heeft een man en een vrouw opgepakt voor het inrijden op een groep hardlopende militairen in de Zuid-Franse plaats Varces, in de buurt van Grenoble. Wat hun relatie is, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk waarom de man inreed op de militairen, maar de Franse justitie behandelt de zaak niet als terroristische aanval.

Er raakte niemand gewond. Volgens Franse media bedreigde de man eerst de groep hardlopende soldaten, beledigde hij vervolgens een tweede groep en kwam hij toen terug om in te rijden op de groep militairen. Zij konden zichzelf in veiligheid brengen door in een greppel te springen.

De man zou volgens politiebronnen van persbureau AP zijn gearresteerd in zijn huis in Grenoble en achter het stuur hebben gezeten. De vrouw zou de eigenaar van de auto zijn geweest.