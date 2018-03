'Ze gaan liggen, let op mijn woorden', zei Holleeder volgens ex-vriendin

"Hij heeft gezegd dat hij Sam heeft laten vermoorden en hij bedreigde mijn zoon." Dat waren voor Sandra den Hartog de twee redenen om naar de politie te stappen en te verklaren tegen Willem Holleeder.

Vandaag kwam de ex-vriendin van Holleeder aan het woord in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Naast zijn eigen zussen, legde ook Den Hartog een groot aantal belastende verklaringen af in het megaproces.

Den Hartog is de weduwe van de Amsterdamse crimineel Sam Klepper, die in 2000 werd doodgeschoten. Willem Holleeder wierp zich daarna op als haar beschermheer. De twee kregen een relatie, ook al had Klepper haar gewaarschuwd dat als hem iets zou overkomen, dat het werk van Holleeder en vastgoedman Willem Endstra zou zijn. Daar had hij miljoenen aan drugsgeld gestald.

Maar Holleeder was zorgzaam en Den Hartog voelde zich veilig bij hem. Na de dood van Klepper leefde ze in grote angst dat ook haar iets zou overkomen. Ze voelde zich bovendien onder druk gezet door de compagnon van haar overleden man, John Mieremet, die geld wilde zien voor zijn eigen bescherming.