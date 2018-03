The Passion in Amsterdam: 'Blij dat de Bijlmer positief wordt belicht'

Muriel heeft een Surinaamse achtergrond en woont al 40 jaar in één van de hoge flats in de wijk. Haar dochter is ruim een jaar geleden verhuisd naar Almere, maar zingt nog samen met haar moeder in een kerkkoor in Amsterdam-Zuidoost. Ze hoopte dat ze samen met haar moeder mocht zingen in het koor van The Passion. Daarom deden ze samen auditie. "Er deden zeker honderd man auditie. Toen we later hoorden dat we doorgingen, waren we erg blij. Het is natuurlijk hartstikke leuk", zegt Talita.

De Bijlmer bestaat dit jaar 50 jaar en The Passion is een van de hoogtepunten van de viering van dit jubileum. In de afgelopen 50 jaar stond de wijk niet altijd in een positief daglicht. "Er was criminaliteit, het was donker en er was veel overdekt. Soms mocht ik 's avonds niet van mijn moeder over straat'', zegt Talita.

Inmiddels heeft de Bijlmer een verandering doorgemaakt. Hoge flats zijn opgeknapt of hebben plaatsgemaakt voor lage eengezinswoningen. Ook is de wijk in trek bij huizenkopers. "Het is opener en meer multicultureel. Dat maakt het een stuk vrolijker. Het grijze en het negatieve is weg", zegt Muriel.