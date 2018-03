Petra Grijzen van BNR naar Nieuws en Co op NPO Radio 1

Presentatrice Petra Grijzen komt bij Nieuws en Co werken, het dagelijkse nieuwsprogramma van NOS en NTR op NPO Radio 1. Op vrijdag als presentator en op andere dagen als verslaggever van De Bus, waarmee ze het land ingaat en ter plekke verslag doet. Ze vervangt in die dubbelrol Nadia Moussaid, die naar Brandpunt+ vertrok. Lara Rense blijft de vaste presentator van Nieuws en Co.

De NTR/NOS is heel blij een ervaren presentator als Petra Grijzen toe te kunnen voegen aan het Nieuws en Co-team. Eindredacteur Barbara van der Klis: "Petra is een goede interviewer en maakt al jaren met veel liefde en energie actuele aansprekende radio. Kortom een aanwinst voor de show."

De Bus

Petra Grijzen (1978) studeerde psychologie en werkte aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon haar omroepcarrière in 2006 bij BNR Nieuwsradio, waar ze geruime tijd in wisselende periodes werkzaam was. Ook was ze onder meer presentator van het WNL-televisieprogramma Ochtendspits en van het RTL-televisieprogramma Editie NL. Ook presenteerde ze het RTL-lijsttrekkersdebat van 2012 vanuit Carré. Momenteel werkt ze als presentator bij het BNR-programma Spitsuur, waar ze de stem van de avondspits is.

Zelf zegt ze over haar overstap: "Bij BNR ben ik opgegroeid en heb ik met veel plezier het interviewen vanuit de studio geleerd. Bij Nieuws en Co ga ik nu het studiowerk combineren met De Bus, naar buiten. Iets wat ik al langer méér wilde doen. Mooi dus om die vormen van radiomaken te combineren. In een nieuwe journalistieke wereld waar ik andere journalistieke kanten kan ontwikkelen en nieuwe mensen ga ontmoeten."

Nieuws en Co wordt iedere werkdag uitgezonden van 16.00 tot 18.30 uur op NPO Radio 1 en is een programma waarin nieuws, cultuur, diversiteit en wetenschap centraal staan