Cementwagen gekanteld op A16, overlast tot in de avondspits

De A16 van Rotterdam naar Breda is nog uren dicht. Rijkswaterstaat heeft grote moeite een betonwagen, die om 09.30 kantelde, te bergen. Het verkeer zal er in de avondspits nog last van ondervinden.

Bij het takelen is nog meer beton op de rijbaan terecht gekomen. Met een grijper wordt het natte beton in een bakwagen geschept. De betonwagen staat inmiddels overeind.