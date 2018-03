Dakloze man onthoofd in Duitse stad Koblenz

De politie in de Duitse stad Koblenz doet onderzoek naar de dood van een 59-jarige dakloze in de stad. Hij werd vorige week onthoofd teruggevonden op de belangrijkste begraafplaats van de West-Duitse stad, waar hij 's nachts meestal verbleef.

Hoe hij precies aan zijn einde is gekomen is nog niet duidelijk. De politie zegt dat hij een dag voor de vondst van zijn lichaam nog levend werd gezien. Er is een team van 30 rechercheurs op de zaak gezet, er wordt nog steeds gezocht naar getuigen.

In Duitse media zeggen andere daklozen uit Koblenz ook bezorgd te zijn door de onthoofding. Volgens hulpverleners was het slachtoffer een vriendelijke, maar gesloten eenling. De politie zegt dat hij geen drugs gebruikte en ook geen alcohol dronk. Hij stond op het punt zijn leven weer op de rit te krijgen, zei een woordvoerder bij de S├╝dwestrundfunk.