Tieners vallen eerst hulpverleners aan, daarna agenten

Vijf minderjarige jongeren hebben in een jeugdinstelling in het Zeeuwse Kortgene eerst hulpverleners en later de opgeroepen agenten bedreigd en mishandeld.

Drie medewerkers van jeugdinstelling De Vliethoeve belden de politie rond 01.30 uur 's nachts, omdat de jongeren hen fysiek bedreigden. De jeugdhulpverleners hadden zich daarom opgesloten in een kantoorruimte, meldt Omroep Zeeland.

Toen de politie aankwam, keerde de agressie van de jongeren zich tegen de agenten. De tieners schopten en sloegen hen. Om de jongeren te kunnen aanhouden zette de politie een hond en pepperspray in.

De jongeren zitten in de cel. Ze worden vandaag verder verhoord. De jeugdinstelling doet aangifte van bedreiging en vernieling. Ook de agenten doen aangifte.