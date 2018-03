Grapperhaus: in mei besluit over mogelijk rotjesverbod

Het kabinet brengt waarschijnlijk in mei naar buiten of het al dan niet een verbod op het afsteken van rotjes wil. Minister Grapperhaus zei vanmorgen dat nog volop overlegd wordt en dat er nog geen besluit is genomen.

Grapperhaus beaamt dat overleg wordt gevoerd met verschillende partijen, waaronder de politie en de fracties van de regeringspartijen in de Tweede Kamer. Volgens hem is er tot nu toe alleen gesproken over een recent onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), waarin gepleit wordt voor een verbod op knalvuurwerk. "Dat rapport nemen we heel serieus, maar het is het enige dat tot nu toe aan bod is geweest."

Verwarring

De minister van Justitie en Veiligheid zegt dat er nog veel besprekingen zullen volgen en dat de meningen van voor- en tegenstanders even serieus worden genomen. "Ik heb voor alle opvattingen over dit onderwerp respect." Hij verwacht "ergens in mei" een brief naar de Tweede Kamer te sturen.

Deze week was er verwarring over het rotjesverbod. Dinsdag bevestigden bronnen een bericht van RTL Nieuws dat Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven zo'n verbod wilden. Een dag later bleek dat er in de Tweede kamer geen meerderheid is voor zo'n verbod en dat het er daarom niet van komt. Behalve de ChristenUnie is geen andere regeringspartij er enthousiast over.