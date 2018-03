Blok: Turkse 'spion' is geen spion, maar officieel medewerker ambassade

De Nederlandse diplomaat die volgens Turkse media als spion in Turkije werkte, is een officieel medewerker van het Nederlandse consulaat in Istanbul.

"Het was iemand die namens de ambassade actief was om in de regio contacten te leggen", zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Volgens Blok is er geen sprake van dat de man, die wordt aangeduid met de initialen A.Z., heeft gespioneerd in Turkije. "Maar zodra er op die manier over iemand bericht wordt, is het beter om het land te verlaten.

Begin deze week kwam naar buiten dat de Nederlander uit Turkije is vertrokken, omdat hij als spion onderzoek zou hebben gedaan naar banden tussen de Turkse regering en IS. Ook zou hij in ruil voor geld informatie hebben willen krijgen over de Turkse operatie in het Syrische Afrin.