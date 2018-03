Rechter zet rapper DMX na afspelen 'Slippin' toch achter tralies

Een rechter in Manhattan heeft de succesvolle rapper DMX een jaar gevangenisstraf opgelegd omdat hij voor 1,7 miljoen dollar aan belastingen heeft ontdoken. De 47-jarige DMX, echte naam Earl Simmons, huilde toen de rechter het oordeel velde.

De rechtbank beperkte de straf tot een jaar cel in plaats van de geƫiste vijf jaar, omdat de rechter ervan overtuigd is dat Simmons "een goed mens" is. Eerder stond hij al toe dat de advocaat van de rapper een deel van diens song Slippin' afspeelde in de rechtszaal. Daarin beschrijft DMX zijn problematische jeugd en alle hordes die hij verderop in zijn leven heeft moeten nemen.

Volgens de advocaat had DMX nooit geleerd "de verantwoordelijkheden te dragen die financieel succes met zich meebrengen".

Vijftien kinderen

De rapper zou tussen 2000 en 2005 grotendeels op contant geld hebben geleefd en miljoenen op rekeningen van managers en ex-vrouwen hebben gezet, om het geld verborgen te houden voor de belastingdienst. DMX heeft vijftien kinderen bij verschillende vrouwen. Hij werd in juli opgepakt vanwege de fiscale fraude, en vervolgens in januari vastgezet omdat hij zich niet hield aan de afspraken die hij met justitie had gemaakt toen hij zijn borgsom betaalde.

DMX had al veroordelingen wegens wreedheid tegen dieren, roekeloos rijden en drugs- en wapenbezit op zijn naam staan.