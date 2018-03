Politie stuurt dossiers van oude vermissingszaken naar Interpol

De politie gaat van oude vermissingszaken nieuwe dossiers maken en naar Interpol sturen. In die dossiers zit alle beschikbare informatie van een vermiste, met indien mogelijk ook het dna-profiel, vingerafdrukken en het gebit van de vermiste.

"We gaan de achterblijvers en nabestaanden een laatste strohalm geven", zegt woordvoerder Ed Kraszewski na berichtgeving in het AD. "Het heeft pas zin dossiers naar Interpol te sturen als ook andere landen hun dossiers daarheen sturen", zegt hij. "En dat gebeurde nooit." Andere landen doen dat inmiddels wel steeds vaker, door de inzet van nieuwe opsporingstechnieken.

"We gebruiken middelen als dna en de gebitsstatus al veel langer", zegt Kraszewski. "Maar nu zien we dat andere landen deze middelen ook gebruiken. En daardoor zie je dat andere landen ook dossiers maken en opsturen naar Interpol." De politie gaat ook zogenoemde verouderingsfoto's inzetten bij zaken die al tientallen jaren duren.

Match

De politie hoopt dat de samenwerking met het buitenland leidt tot het oplossen van vermissingszaken. "Als we deze dossiers naar het buitenland sturen, hopen we dat er een match is tussen 'onze' vermisten en de vermisten in het buitenland", zegt Kraszewski.

Het is volgens Kraszewski moeilijk te zeggen om hoeveel zaken het gaat. Er zijn sinds 1930 zo'n 1500 langdurig vermisten. "Daar zitten ook vermisten bij uit de Tweede Wereldoorlog, asielzoekers en dergelijke. We gaan niet alle zaken naar Interpol sturen, maar bekijken welke zaken in aanmerking komen. Er moeten wel aanwijzingen zijn dat iemand naar het buitenland is gegaan."