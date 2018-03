Politie Italië pakt verdachten op uit netwerk aanslagpleger Berlijn

De politie in Italië heeft in een terrorismeonderzoek in onder meer Rome en Napels vijf verdachten opgepakt. Zij zouden lid zijn van het netwerk van Anis Amri, de dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn in 2016.

Een van de verdachten zou Amri de valse papieren hebben geleverd, waarmee hij destijds naar Duitsland kon reizen. Op meerdere plaatsen zijn huizen en gebouwen doorzocht.

De Tunesiër Anis Amri stal in december 2016 een truck en reed op de Berlijnse kerstmarkt twaalf mensen dood. Hij wist te ontkomen, maar werd een paar dagen later in Milaan doodgeschoten door agenten die naar zijn papieren hadden gevraagd.