Historische Korea-top op 27 april over afbouw atoomprogramma's

De leiders van Noord- en Zuid-Korea ontmoeten elkaar op 27 april in de plaats Panmunjom, in de zone tussen de twee landen. Dat hebben Zuid-Koreaanse functionarissen gezegd na onderhandelingen met een delegatie uit Pyongyang.

De top zal gaan over "de afbouw van nucleaire programma's op het Koreaanse schiereiland, het bevorderen van vrede en de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea", maakte de Zuid-Koreaanse minister van Eenwording na afloop van het overleg bekend.

Dat de Korea-top, de eerste in ruim tien jaar, in de gedemilitariseerde zone zou worden gehouden was al eerder bekend. Volgende week woensdag ontmoeten hoge ambtenaren uit het noorden en het zuiden elkaar opnieuw, om details te regelen rond de beveiliging, het protocol en de omgang met de media.

Sinds het eind van de oorlog tussen de Korea's (1950-1953) hebben leiders van de twee landen elkaar slechts twee keer ontmoet, in 2000 en in 2007.

Olympische Spelen

Noord- en Zuid-Korea zetten hun eerste stappen in de richting van toenadering tijdens de Olympische Spelen in februari in Zuid-Korea. Daar namen Noord-Koreaanse sporters verrassend ook aan deel. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in ontving tijdens het sportevenement de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Die overhandigde Moon een uitnodiging voor een topontmoeting. De spanning rond het Noord-Koreaanse atoomprogramma nam in de voorgaande jaren sterk toe door een reeks van raketproeven en kernproeven door het regime in Pyongyang.

In mei staat ook een ontmoeting gepland tussen Kim en president Trump.