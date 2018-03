Vriezer kliniek defect: 4000 eicellen en embryo's verknoeid

In een Amerikaanse vruchtbaarheidskliniek zijn alle 4000 eicellen en embryo's die in een vriestank lagen opgeslagen, verloren gegaan. De kliniek in de stad Cleveland meldt in een excuusbrief dat het alarmsysteem dat had moeten waarschuwen voor temperatuurwisselingen in de opslagtank, was uitgeschakeld. "We weten niet wie dat heeft gedaan en wanneer, maar het lijkt erop dat het al een tijdje uit stond", schrijft de kliniek aan de mensen die bij de kliniek onder behandeling waren.

Die reageren deels furieus, deels verslagen, zegt een advocaat die een aantal van hen vertegenwoordigt. Het gaat om stellen die al jaren proberen een kind te krijgen en om vrouwen die hun eicellen lieten invriezen, bijvoorbeeld omdat ze chemotherapie moesten ondergaan met het risico daarna onvruchtbaar te blijven. In totaal zijn ongeveer 950 gedupeerd, zegt de kliniek.

Handmatig bijgevuld

De opslag vertoonde al wekenlang problemen, omdat het systeem dat ervoor zorgt dat er steeds voldoende vloeibare stikstof in de tank is, defect was. Daarom werd de stikstof met de hand bijgevuld. Het zou kunnen dat er te weinig stikstof is toegevoegd voor het weekend, schrijft de kliniek in de excuusbrief.

De medische staf zegt net van plan te zijn geweest de eicellen en embryo's over te brengen naar een andere vrieskist, toen het afgelopen weekend misging.

De kliniek biedt de gedupeerden emotionele en medische bijstand aan en een gratis ivf-behandeling (reageerbuisbevruchting) voor wie dat wenst. Inmiddels zijn 22 aanklachten ingediend tegen University Hospitals in Cleveland, waar de kliniek onder valt.

"Ik kan hier financieel niks mee winnen. Je kunt geen prijskaartjes aan een embryo of een eicel hangen", zegt een vrouw die twee embryo's in de kliniek had laten invriezen. Ze had gehoopt haar dochtertje nog een broertje of zusje te kunnen geven. "Ik hoop dat niemand in de toekomst hoeft mee te maken wat ons nu is overkomen."