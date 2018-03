Trump verliest weer minister, ditmaal door onterechte reiskostenvergoedingen

De Amerikaanse president Trump is opnieuw een minister kwijtgeraakt. Kort na het vertrek van zijn minister van Buitenlandse Zaken Tillerson en Nationaal Veiligheidsadviseur McMaster is nu David Shulkin van Veteranenzaken ontslagen.

Shulkin lag onder vuur na onterechte reiskostenvergoedingen. Zo had zijn chefstaf e-mails aangepast om te verantwoorden dat Shulkins vrouw meeging op een Europa-reis. Ook had de minister geen kaartjes van Wimbledon ter waarde van 4000 dollar mogen aannemen van een vriend.

Door de affaires kwam Veteranenzaken opnieuw negatief in het nieuws, terwijl Shulkin juist orde op zaken had moeten stellen na enkele schandalen. Zo is er veel bureaucratie en verouderde technologie op het ministerie, waardoor de zorg aan veteranen te wensen overlaat.

Witte Huis-arts

Trump presenteerde bij bekendmaking van Shulkins vertrek meteen zijn beoogd opvolger: Witte Huis-arts Ronny Jackson. Jackson had indruk op de president gemaakt met zijn persconferentie eerder dit jaar over de gezondheid van Trump. "Hij is topfit", had de arts toen gemeld. Een barrage aan vragen van journalisten kon hij adequaat weerstaan.

Shulkin is de tweede minister in een jaar tijd die vertrekt na vragen over zijn uitgavepatroon. Eerder ruimde minister van Volksgezondheid Tom Price het veld na het gebruik van dure chartervliegtuigen terwijl er lijnvluchten beschikbaar waren.