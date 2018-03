Wekdienst 29/3: definitieve referendumuitslag en zorgen om mantelzorg

Ga je op pad? Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Kiesraad komt met de officiële uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Vooralsnog is de landelijke uitslag 46,5 voor en 49,5 procent tegen. De opkomst was 51,6 procent.

Minister Wiebes maakt bekend hoe en wanneer hij de gaskraan in Groningen terugdraait. Op een persconferentie in Den Haag doet hij uit de doeken hoe de gaswinning moet dalen tot 12 miljard kuub.

En The Passion is voor de achtste keer live op tv te zien. Het evenement over het lijdensverhaal van Jezus wordt dit keer uitgezonden vanuit de Bijlmer in Amsterdam.

Wat heb je gemist?

Wie zorgt er straks voor de ouderen? Door de vergrijzing zal het aantal mantelzorgers in de komende jaren halveren. Dat concluderen het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een gezamenlijk onderzoek. De meeste vrijwilligers die nu een ziek familielid helpen zijn 50 jaar of ouder. Door de vergrijzing zal hun aantal in de komende jaren fors afnemen. Nu zijn er nog 15 potentiële mantelzorgers op elke 85-plusser, maar in 2040 zijn dat er nog maar 6.