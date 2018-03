VNG: gemeenten moeten meer geld besteden aan scholen

"De budgetten van overheden en gemeenten zijn jaren geleden vastgesteld, in tijden van laagconjunctuur", zegt onderzoeker Ted Peek van BDB. Maar bouwen is inmiddels veel duurder geworden. Het gaat goed met de bouwsector en schoolgebouwen moeten voldoen aan strenge veiligheid- en hygiëne-eisen. Wil je nu een school bouwen met hetzelfde geld, "dan kom je van een koude kermis thuis", zegt hij.

VNG geeft in verklaring toe dat het met de bestaande berekeningen de werkelijke prijsontwikkeling in de bouw niet goed heeft gevolgd. Het is voorzichtig met het bijstellen van normen omdat het om gemeenschapsgeld gaat. "De hoogte van de normbedragen in de VNG modelverordening vormt traditioneel de "bodem' in de markt", schrijft VNG in een persbericht.

3000 basisscholen

Gaan dan nu alle oude scholen gerenoveerd worden? Niet direct. Met de verhoging van de VNG-norm is het oude-scholen-probleem niet in één klap opgelost, benadrukt Anko van Hoepen van de PO-Raad. Hij doelt op het achterstallige onderhoud van schoolgebouwen. Daar moet nog een inhaalslag in gemaakt worden.

Volgens Mireille Uhlenbusch van bouwadviseurs HEVO moeten er de komende jaren alleen al zo'n 3000 basisscholen bijgebouwd worden. Daar komen de middelbare scholen nog bij op. Al die scholen kunnen niet meteen gebouwd worden.

De verwachting is dat als gemeenten dieper in de buidel tasten, er dus wel meer scholen bijgebouwd gaan worden. Maar vaklieden en bouwmaterialen zijn nog steeds schaars, daardoor kan niet alles op korte termijn gebouwd worden.

Geen extra geld

Met het verhogen van de normvergoeding komt er geen extra geld vanuit het Rijk. Gemeenten moeten zelf zorgen voor meer geld, stelt de VNG. "Het is geen goed nieuws voor gemeenten, die zullen hier wel van schrikken", zegt een woordvoerder van de VNG. "Maar zij hebben wel de zorgplicht. En dit zijn reële bedragen."