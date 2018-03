68 doden bij brand bij gevangenisopstand in Venezuela

Bij een gevangenisopstand op het politiebureau van de Venezolaanse stad Valencia zijn zeker 68 doden gevallen. Gevangenen in de politiecellen hadden matrassen in brand gestoken bij een ontsnappingspoging, wat leidde tot een grote brand. Het vuur is inmiddels uit.

De politie heeft traangas ingezet tegen de familieleden en vrienden van de gevangenen. Zij hadden geprobeerd het politiebureau binnen te komen. Een politieagent is daarbij in zijn been geschoten.