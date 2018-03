Dit jaar minder buitenlandse vakantiegangers tijdens Pasen

Komend paasweekend komen er minder toeristen naar Nederland dan vorig jaar tijdens Pasen. Het Toerismebureau NBTC Holland Marketing rekent op 850.000 buitenlandse vakantiegangers, dat zijn er 100.000 minder dan vorig jaar.

Het lagere aantal komt volgens NBTC Holland Marketing doordat Pasen vroeger valt dan in voorgaande jaren. En doordat de weersverwachting niet zo best is, wordt er vooral minder gekampeerd. In hotels en op bungalowparken wordt het volgens NBTC Holland Marketing wel druk. De meeste vakantiegangers die Nederland dit weekend bezoeken zijn Duitsers en Belgen.

Ook 400.000 Nederlanders gaan dit weekend op vakantie, van wie de helft in eigen land.