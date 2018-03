Nobelprijswinnares Malala voor het eerst weer terug in Pakistan

Nobelprijswinnares en kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai is voor het eerst sinds de mislukte moordaanslag terug in haar thuisland Pakistan. In 2012 schoten Talibanstrijders haar daar door haar hoofd, omdat ze zich inzette voor de toegang tot onderwijs voor meisjes.

De BBC meldt dat ze onder meer een bezoek zal brengen aan premier Shahid Khaqan Abbasi. Wat ze verder precies gaat doen, wordt niet bekendgemaakt omdat haar komst gevoelig ligt.

Op de Pakistaanse televisie was te zien hoe Malala met haar ouders en beveiliging aankwam op Benazir Bhutto International Airport in de hoofdstad Islamabad. Samen met medewerkers van haar Malala Foundation blijft ze naar verwachting vier dagen in Pakistan.

Ooit terug

Malala is na haar behandeling na de aanslag met haar familie in Groot-Brittanniƫ blijven wonen. Ze kreeg in 2014 op 17-jarige leeftijd de Nobelprijs voor de Vrede en werd daarmee de jongste Nobelprijswinnaar ooit.

Sinds vorig jaar combineert ze haar strijd voor onderwijs voor meisjes met een studie aan aan de prestigieuze Britse universiteit Oxford. Ze zegt al jaren dat ze ooit terug wil naar Pakistan.